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Лига конференций 2026/2027
Слайго Роверс - Викинг
Слайго Роверс - Викинг: обзор матча 11 августа 2022
Слайго Роверс
11.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Викинг
44'
W. Fitzgerald
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Слайго Роверс - Викинг
84'
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
Х. Танген
Желтая карточка
Р. Бертон
83'
Замена
K. O'Sullvan
️️️️
W. Fitzgerald
79'
79'
Замена
К. Лекберг
️️️️
Д. Брекало
Желтая карточка
L. Banks
75'
75'
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
Пенальти не реализован!
Ф. Ливак
73'
Желтая карточка
S. Blaney
72'
61'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
К. Кабран
Желтая карточка
W. Fitzgerald
58'
Замена
N. Morahan
️️️️
G. Bolger
55'
46'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
М. Траоре
ГОЛ! 1:0!
W. Fitzgerald
44'
Желтая карточка
M. Mata
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слайго Роверс
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
3
Paddy Kirk
ЦЗ
24
William Fitzgerald
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
2
Lewis Banks
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
6
G. Bolger
ЦФ
17
Adam McDonnell
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
24
Маи Траоре
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Слайго Роверс
11
Karl O'Sullvan
ЦЗ
44
Daire McCarthy
ЦЗ
41
Eanna Clancy
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
31
Conor Walsh
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
0
D. Cawley
ЦФ
4
Niall Morahan
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
12
Magnus Rugland Ree
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
2
Vebjörn Hagen
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
2-2-5
4
Пиджнакер
3
24
18
Бертон
23
Ливак
5
17
6
18
3-3-2-2
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
4
Брекало
20
Паттинама
28
Фридьоунссон
7
Сольбаккен
10
Трипич
27
Танген
11
Кабран
3
Веватне
24
Траоре
24
11
11
24
6
4
4
6
4
Брекало
16
Лекберг
16
Лекберг
4
Брекало
11
Кабран
23
Сандберг
23
Сандберг
11
Кабран
27
Танген
9
9
27
Танген
24
Траоре
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
24
Траоре
Остались в запасе
Слайго Роверс
Викинг
44
Daire McCarthy
ЦЗ
41
Eanna Clancy
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
31
Conor Walsh
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
0
D. Cawley
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
1
Арилд Остбю
ВР
12
Magnus Rugland Ree
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
2
Vebjörn Hagen
ЦЗ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
44
Daire McCarthy
ЦЗ
41
Eanna Clancy
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
31
Conor Walsh
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
0
D. Cawley
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
12
Magnus Rugland Ree
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
2
Vebjörn Hagen
ЦЗ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Слайго Роверс - Викинг
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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