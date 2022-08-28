Лассе Нильсен - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Лассе
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Лассе
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|27
|1
|3
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Олесунн (Олесунн)
|06.11.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|72'
|30.10.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Йерв (Гримстад)
|23.10.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|09.10.2022
|1' -73'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|65'
|01.10.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|11.09.2022
|1' -69'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|45'
|04.09.2022
|58' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:1
|Тромсе (Тромсе)
|31.08.2022
|63' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|28.08.2022
|32' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|4:3
|Русенборг (Тронхейм)
|21.08.2022
|1' -83'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.08.2022
|74' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|03.08.2022
|1' -81'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|5'
|30.07.2022
|1' -63'
|Тромсе (Тромсе)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|49'
|23.07.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)
|90'
|10.07.2022
|1' -55'
|Мольде (Мольде)
|5:1
|Тромсе (Тромсе)
|26.06.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|52'
|19.06.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|89'
|29.05.2022
|1' -78'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|22.05.2022
|1' -76'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Викинг (Ставангер)
|16.05.2022
|1' -85'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|12.05.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Волеренга (Осло)
|67' 13'
|08.05.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|24.04.2022
|1' -87'
|Тромсе (Тромсе)
|2:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|18.04.2022
|1' -84'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|10.04.2022
|1' -70'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|03.04.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)