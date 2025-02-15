Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Antoine Baroan - статистика

АВС
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
21
5
3
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Винтертур
1 : 0
15.02.2025
Янг Бойз
1' - 82'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Люцерн
3 : 2
09.02.2025
Винтертур
1' - 67'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
0 : 2
06.02.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Ивердон
3 : 0
02.02.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
2 : 3
25.01.2025
Лугано
1' - 72'
7, 36'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
0 : 0
18.01.2025
Винтертур
1' - 68'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
3 : 4
14.12.2024
Люцерн
1' - 73'
26'
34'
72'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Серветт
1 : 1
08.12.2024
Винтертур
1' - 72'
59'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 3
01.12.2024
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2024
Винтертур
1' - 64'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Винтертур
1 : 0
09.11.2024
Лозанна-Спорт
1' - 65'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Базель
5 : 0
02.11.2024
Винтертур
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 2
30.10.2024
Винтертур
1' - 62'
20'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Винтертур
0 : 6
26.10.2024
Базель
58' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
20.10.2024
Винтертур
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
1 : 0
05.10.2024
Грассхоппер
81' - 90'
87'
88'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 0
10.08.2024
Винтертур
1' - 53'
53'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Винтертур
0 : 0
04.08.2024
Ивердон
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Цюрих
4 : 2
28.07.2024
Винтертур
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Винтертур
1 : 0
20.07.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Главные новости
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
1
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
«Пошли на беспрецедентный шаг»: в ЦСКА объяснили обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 22:51
2
Сборная России лишилась нападающего
Вчера, 22:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+