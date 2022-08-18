Жуниньо - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Телес
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Телес
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -91'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)