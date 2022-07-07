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    Сидрит Гури - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Сидрит
    Фамилия Гури
    Команда Шкендия
    Состав Основной
    Родной город Шкодер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 октября 1993 (29 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шкендия 6 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -93' Шкендия (Тетово) 1:2
    (2:3)п    		 АИК (Стокгольм)
    04.08.2022 1' -66' АИК (Стокгольм) 1:1 Шкендия (Тетово)
    28.07.2022 1' -79' Шкендия (Тетово) 3:1 Валмиера (Валмиера)
    21.07.2022 1' -82' Валмиера (Валмиера) 1:2 Шкендия (Тетово)
    63'
    14.07.2022 1' -75' Арарат (Ереван) 2:2 Шкендия (Тетово)
    45'
    07.07.2022 1' -66' Шкендия (Тетово) 2:0 Арарат (Ереван)
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