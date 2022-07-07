Сидрит Гури - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Сидрит
|Фамилия
|Гури
|Команда
|Шкендия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Сидрит
|Фамилия
|Гури
|Команда
|Шкендия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шкендия
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -93'
|Шкендия (Тетово)
|1:2
(2:3)п
|АИК (Стокгольм)
|04.08.2022
|1' -66'
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шкендия (Тетово)
|28.07.2022
|1' -79'
|Шкендия (Тетово)
|3:1
|Валмиера (Валмиера)
|21.07.2022
|1' -82'
|Валмиера (Валмиера)
|1:2
|Шкендия (Тетово)
|63'
|14.07.2022
|1' -75'
|Арарат (Ереван)
|2:2
|Шкендия (Тетово)
|45'
|07.07.2022
|1' -66'
|Шкендия (Тетово)
|2:0
|Арарат (Ереван)