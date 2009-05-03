|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|15
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|1' -58'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.10.2009
|82' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:3
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|22.10.2009
|88' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|90'
|14.10.2009
|65' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Чита (Чита)
|08.09.2009
|51' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|17.08.2009
|43' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|06.07.2009
|77' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|24.06.2009
|65' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|11.05.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|72'
|03.05.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Носта (Новотроицк)
|30.04.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Витязь (Подольск)
|22.04.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|08.04.2009
|70' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1