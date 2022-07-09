Бека Гварадзе - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Бека
|Фамилия
|Гварадзе
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Бека
|Фамилия
|Гварадзе
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2022
|65' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|46' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|12.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|05.08.2022
|73' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.07.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)