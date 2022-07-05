Неманья Младенович - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Младенович
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Младенович
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|0:2
|Црвена Звезда (Белград)
|03.08.2022
|88' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|5:0
|Пюник (Ереван)
|26.07.2022
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:4
|Пюник (Ереван)
|19.07.2022
|74' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|13.07.2022
|64' -123'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:3
(3:4)п
|Пюник (Ереван)
|05.07.2022
|77' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|83'