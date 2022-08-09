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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Пюник - Црвена Звезда
Пюник - Црвена Звезда: обзор матча 09 августа 2022
Пюник
09.08.2022, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Црвена Звезда
44'
К. Гуелор Канга (П)
60'
М. Павков
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Пюник - Црвена Звезда
79'
Желтая карточка
А. Драгович
Замена
А. Аусси
️️️️
О. Арутюнян
79'
Замена
Г. Наджарян
️️️️
А. Авагян
78'
Замена
Ю. Гарегинян
️️️️
А. Братков
78'
77'
Замена
С. Срнич
️️️️
К. Гуелор Канга
64'
Замена
Э. Набуан
️️️️
А. Катай
Замена
М. Радески
️️️️
Ю. Отубанжо
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
М. Павков
Пас отдал
М. Гобельич
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Гуелор Канга
Желтая карточка
А. Авагян
43'
33'
Желтая карточка
С. Эракович
30'
Пенальти не реализован!
А. Катай
Желтая карточка
Жуниньо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
21
Артур Авагян
ЛЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
44
Алан Аусси
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
19
Геворг Наджарян
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
20
Неманья Младенович
ПВ
14
Марьян Радески
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
20
Неманья Мотика
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
24
Никола Станкович
ЦП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
3-2-1-1-2
71
Бучнев
10
Кочук
15
Коваленко
21
Гонсалес
21
Авагян
6
Жуниньо
11
Арутюнян
9
Дашян
7
Юричич
20
Отубанжо
4-3-2-1
82
Борян
77
Гобельич
16
Эракович
19
Милунович
15
Драгович
42
Кангва
35
Жуниор
8
Канга
14
Букари
10
Катай
50
Павков
11
Арутюнян
44
Аусси
44
Аусси
11
Арутюнян
21
Авагян
19
Наджарян
19
Наджарян
21
Авагян
18
Братков
20
Гарегинян
20
Гарегинян
18
Братков
20
Отубанжо
14
Радески
14
Радески
20
Отубанжо
8
Канга
55
Срнич
55
Срнич
8
Канга
10
Катай
31
Набуан
31
Набуан
10
Катай
Остались в запасе
Пюник
Црвена Звезда
1
Давид Юрченко
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
20
Неманья Младенович
ПВ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
7
Стефан Митрович
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
20
Неманья Младенович
ПВ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Остались в запасе
7
Стефан Митрович
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Пюник - Црвена Звезда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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