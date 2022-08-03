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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Пюник
Црвена Звезда - Пюник: обзор матча 03 августа 2022
Црвена Звезда
03.08.2022, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
5 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Пюник
29'
О. Букари
33'
К. Кангва
44'
О. Букари
70'
О. Букари
77'
С. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Пюник
90'
+2
Желтая карточка
М. Коваленко
Вторая желтая
М. Родич
90'
Желтая карточка
М. Родич
90'
Желтая карточка
С. Срнич
89'
88'
Замена
Н. Младенович
️️️️
Л. Юричич
88'
Замена
Г. Наджарян
️️️️
Е. Кочук
80'
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 5:0!
С. Митрович
Пас отдал
К. Кангва
77'
Замена
И. Мустафа
️️️️
О. Букари
76'
Замена
С. Митрович
️️️️
М. Иванич
76'
Замена
С. Саного Жуниор
️️️️
К. Гуелор Канга
75'
ГОЛ! 4:0!
О. Букари
Пас отдал
М. Иванич
70'
Замена
М. Павков
️️️️
А. Пешич
69'
Замена
С. Срнич
️️️️
А. Катай
67'
66'
Замена
У. Ненадович
️️️️
О. Арутюнян
57'
Замена
М. Радески
️️️️
Ю. Отубанжо
46'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Д. Давидян
ГОЛ! 3:0!
О. Букари
44'
Желтая карточка
А. Драгович
39'
ГОЛ! 2:0!
К. Кангва
Пас отдал
А. Пешич
33'
ГОЛ! 1:0!
О. Букари
Пас отдал
М. Иванич
29'
Желтая карточка
А. Катай
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
5
Зоран Гайич
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
9
Давид Давидян
ПВ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
23
Ибрахим Мустафа
ЦФ
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
20
Неманья Младенович
ПВ
77
Урош Ненадович
ЦФ
14
Марьян Радески
ЦФ
4-2-3-1
82
Борян
23
Родич
19
Милунович
15
Драгович
16
Эракович
42
Кангва
8
Канга
10
Катай
4
Иванич
14
Букари
8
Пешич
4-2-2-2
1
Юрченко
5
Гайич
15
Коваленко
10
Кочук
6
Жуниньо
26
Самбрано
11
Арутюнян
9
Давидян
9
Дашян
7
Юричич
20
Отубанжо
4
Иванич
7
Митрович
7
Митрович
4
Иванич
8
Канга
35
Жуниор
35
Жуниор
8
Канга
10
Катай
55
Срнич
55
Срнич
10
Катай
8
Пешич
50
Павков
50
Павков
8
Пешич
14
Букари
23
Мустафа
23
Мустафа
14
Букари
9
Давидян
21
Гонсалес
21
Гонсалес
9
Давидян
10
Кочук
19
Наджарян
19
Наджарян
10
Кочук
7
Юричич
20
Младенович
20
Младенович
7
Юричич
11
Арутюнян
77
Ненадович
77
Ненадович
11
Арутюнян
20
Отубанжо
14
Радески
14
Радески
20
Отубанжо
Остались в запасе
Црвена Звезда
Пюник
1
Зоран Попович
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
22
Велько Николич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
22
Велько Николич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Црвена Звезда - Пюник
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Райко Митич
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