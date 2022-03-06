Рустам Темирхан - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Рустам
|Фамилия
|Темирхан
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актобе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Рустам
|Фамилия
|Темирхан
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актобе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|08.10.2022
|89' -90'
|Актобе (Актобе)
|4:0
|Каспий (Актау)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|2:3
|Актобе (Актобе)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Астана (Астана)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|17.03.2022
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Актобе (Актобе)