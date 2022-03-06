Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рустам Темирхан - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Рустам
    Фамилия Темирхан
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Родной город Актобе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 августа 1997 (25 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Актобе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 4:1 Кайрат (Алматы)
    15.10.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:0 Актобе (Актобе)
    08.10.2022 89' -90' Актобе (Актобе) 4:0 Каспий (Актау)
    05.09.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    02.07.2022 Был в запасе Шахтер (Караганда) 2:3 Актобе (Актобе)
    26.06.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 4:1 Астана (Астана)
    14.05.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 2:1 Тобол (Костанай)
    16.04.2022 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:1 Актобе (Актобе)
    17.03.2022 Был в запасе Астана (Астана) 1:0 Актобе (Актобе)
    06.03.2022 Был в запасе Кайрат (Алматы) 2:0 Актобе (Актобе)
    • Читайте нас: 
    11