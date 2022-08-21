Ориньо - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Эдилсон
|Фамилия
|де Акино
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Эдилсон
|Фамилия
|де Акино
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|18
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|1' -79'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|14.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|45'
|31.08.2022
|65' -90'
|Неман (Гродно)
|2:3
|Динамо (Минск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|21.08.2022
|72' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.08.2022
|78' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.07.2022
|1' -60'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|26.06.2022
|60' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|18.06.2022
|1' -44'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|14.05.2022
|74' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Динамо (Минск)
|08.05.2022
|75' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|83' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|16.04.2022
|46' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|02.04.2022
|74' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Арсенал (Дзержинск)
|18.03.2022
|79' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)