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    Ориньо - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Эдилсон
    Фамилия де Акино
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 мая 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 18 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:3 Динамо (Минск)
    02.11.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    19.10.2022 1' -79' Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    14.10.2022 1' -90' Динамо (Минск) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    08.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:0 Динамо (Минск)
    16.09.2022 1' -90' Динамо (Минск) 3:0 Гомель (Гомель)
    45'
    31.08.2022 65' -90' Неман (Гродно) 2:3 Динамо (Минск)
    27.08.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:0 Динамо (Минск)
    21.08.2022 72' -90' Динамо (Минск) 0:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    14.08.2022 78' -90' Арсенал (Дзержинск) 0:1 Динамо (Минск)
    02.07.2022 1' -60' Динамо (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    26.06.2022 60' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    18.06.2022 1' -44' Динамо (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    14.05.2022 74' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Динамо (Минск)
    08.05.2022 75' -90' Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
    02.05.2022 83' -90' Динамо (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    16.04.2022 46' -90' Динамо (Минск) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    09.04.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
    02.04.2022 74' -90' Динамо (Минск) 1:1 Арсенал (Дзержинск)
    18.03.2022 79' -90' Минск (Минск) 0:1 Динамо (Минск)
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