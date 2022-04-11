Жонас Торо - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Жонас
|Фамилия
|Торо
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1999 (23 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Жонас
|Фамилия
|Торо
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Паулу
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|27.06.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|21.06.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|10.06.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|11.04.2022
|66' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|74'