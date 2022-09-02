Даниил Мирошников - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Мирошников
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|191
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Мирошников
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|9
|0
|0
|3
|0
|Гомель
|1
|0
|0
|0
|1
|Энергетик-БГУ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.11.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|70'
|02.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|15.10.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|01.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|90'
|27.08.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|82'
|13.08.2022
|1' -66'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|29.06.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|27.05.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|13.05.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|11.04.2022
|1' -66'
|Белшина (Бобруйск)
|2:3
|Гомель (Гомель)
|63' 66'
|19.03.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Витебск (Витебск)