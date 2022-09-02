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    Даниил Мирошников - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Даниил
    Фамилия Мирошников
    Команда Гомель
    Состав Основной
    Родной город Брест
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 ноября 2000 (22 года)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Брест 9 0 0 3 0
    Гомель 1 0 0 0 1
    Энергетик-БГУ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:0 Слуцк (Слуцк)
    06.11.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    70'
    02.11.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 4:4 Витебск (Витебск)
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    19.10.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:1 Гомель (Гомель)
    15.10.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
    01.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Динамо-Брест (Брест)
    17.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Славия-Мозырь (Мозырь)
    02.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 3:1 Минск (Минск)
    90'
    27.08.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    82'
    13.08.2022 1' -66' Ислочь (Минский район) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    09.07.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Гомель (Гомель)
    03.07.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:0 Неман (Гродно)
    29.06.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 1:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    25.06.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:1 Гомель (Гомель)
    19.06.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    27.05.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 2:2 Гомель (Гомель)
    13.05.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 1:1 Гомель (Гомель)
    08.05.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
    02.05.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:1 Гомель (Гомель)
    11.04.2022 1' -66' Белшина (Бобруйск) 2:3 Гомель (Гомель)
    63' 66'
    19.03.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Витебск (Витебск)
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