Брайан Акоста - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Акоста
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Акоста
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Колорадо
|0:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 3 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Сиэтл
|4:0
|Колорадо
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|25
|0
|2
|8
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|1' -89'
|Остин (Остин)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|01.10.2022
|72' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:0
|Даллас (Даллас)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|15.09.2022
|1' -54'
|Колорадо (Денвер)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|11.09.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|3:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|05.09.2022
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:0
|Колорадо (Денвер)
|01.09.2022
|1' -82'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|71'
|21.08.2022
|1' -80'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|19' 80'
|14.08.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|43'
|07.08.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|4:3
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|03.08.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|4:5
|Колорадо (Денвер)
|21'
|24.07.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|32'
|17.07.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|14.07.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|10.07.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Колорадо (Денвер)
|50'
|05.07.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:3
|Остин (Остин)
|19'
|20.06.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|73'
|29.05.2022
|1' -55'
|Колорадо (Денвер)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|51'
|19.05.2022
|1' -82'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|14.05.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|29'
|08.05.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:0
|Колорадо (Денвер)
|01.05.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Портленд (Портленд)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|17.04.2022
|84' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|20.03.2022
|65' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|06.03.2022
|63' -90'
|Колорадо (Денвер)
|3:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|26.02.2022
|1' -53'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)