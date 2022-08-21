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    Брайан Акоста - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Брайан
    Фамилия Акоста
    Команда Колорадо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Колорадо 0:0 Канзаc Сити США. МЛС, 3 тур
    27.02.2023 Был в запасе Сиэтл 4:0 Колорадо США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колорадо 25 0 2 8 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2022 1' -89' Остин (Остин) 1:1 Колорадо (Денвер)
    01.10.2022 72' -90' Колорадо (Денвер) 1:0 Даллас (Даллас)
    18.09.2022 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:1 Колорадо (Денвер)
    15.09.2022 1' -54' Колорадо (Денвер) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    11.09.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 3:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    05.09.2022 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 0:0 Колорадо (Денвер)
    01.09.2022 1' -82' Нэшвилл (Нэшвилл) 4:1 Колорадо (Денвер)
    71'
    21.08.2022 1' -80' Колорадо (Денвер) 1:1 Хьюстон (Хьюстон)
    19' 80'
    14.08.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 1:1 Коламбус (Коламбус)
    43'
    07.08.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 4:3 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    03.08.2022 1' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 4:5 Колорадо (Денвер)
    21'
    24.07.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Колорадо (Денвер)
    32'
    17.07.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    14.07.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    10.07.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Колорадо (Денвер)
    50'
    05.07.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 2:3 Остин (Остин)
    19'
    20.06.2022 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:1 Колорадо (Денвер)
    73'
    29.05.2022 1' -55' Колорадо (Денвер) 1:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    51'
    19.05.2022 1' -82' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 2:1 Колорадо (Денвер)
    14.05.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    29'
    08.05.2022 1' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 1:0 Колорадо (Денвер)
    01.05.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 2:0 Портленд (Портленд)
    24.04.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 0:0 Шарлотт (Шарлотт)
    17.04.2022 84' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 3:1 Колорадо (Денвер)
    10.04.2022 Был в запасе Даллас (Даллас) 3:1 Колорадо (Денвер)
    20.03.2022 65' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:1 Колорадо (Денвер)
    13.03.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 2:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    06.03.2022 63' -90' Колорадо (Денвер) 3:0 Атланта Юнайтед (Атланта)
    26.02.2022 1' -53' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Колорадо (Денвер)
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