Илиян Стефанов - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Илиян
|Фамилия
|Стефанов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Илиян
|Фамилия
|Стефанов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|88' -123'
|Левски (София)
|1:3
(1:2)п
|Хэмран (Хэмран)
|04.08.2022
|80' -90'
|Хэмран (Хэмран)
|0:1
|Левски (София)