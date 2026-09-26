Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ислам Пеков - статистика

Спартак-Нальчик
6 июня 1999 (27)
#6 | Полузащитник
174 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Победа
4 : 3
26.09.2026
Спартак-Нальчик
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Дружба
2 : 1
19.09.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ангушт
1 : 2
12.09.2026
Спартак-Нальчик
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
05.09.2026
Нарт
89' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-Нальчик
13
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Победа
4 : 3
26.09.2026
Спартак-Нальчик
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Дружба
2 : 1
19.09.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ангушт
1 : 2
12.09.2026
Спартак-Нальчик
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
05.09.2026
Нарт
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Севастополь
1 : 0
29.08.2026
Спартак-Нальчик
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Заря Луганск РФ
2 : 2
16.08.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Спартак-Нальчик
0 : 3
08.08.2026
Ростов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Кызылташ
2 : 3
01.08.2026
Спартак-Нальчик
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
25.07.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
1' - 90'
14'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
62' - 90'
85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
66' - 90'
78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Нарт
1 : 0
23.05.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
16.05.2026
Ангушт
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
08.05.2026
Дружба
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
02.05.2026
Нефтяник
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
26.04.2026
Спартак-Нальчик
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Чайка-М
1 : 1
11.04.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Спартак-Нальчик
4 : 1
04.04.2026
Победа
Был в запасе
Главные новости
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+