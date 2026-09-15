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Япония. Джей-лига
Команды
Касима Антлерс
Киосуке Тагава
Статистика
€ 600 тыс
Киосуке Тагава - статистика
Касима Антлерс
11 февраля 1999 (27), Фукуока
#11 | Нападающий
181 см
Япония
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Касима Антлерс
7 : 1
15.09.2026
Ньюкасл Джетс
72' - 90'
73'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Япония. Джей-лига 2026
Япония. Джей-лига 2025
Япония. Джей-лига 2024
Лига конференций 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартс
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
ПАОК
4 : 0
31.08.2023
Хартс
59' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Хартс
1 : 2
24.08.2023
ПАОК
87' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хартс
3 : 1
17.08.2023
Русенборг
66' - 90'
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