Статистика по турнирам

Голландия. Эредивизие 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Голландия. Эредивизие 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Кубок Берлускони 2011 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Италии 2011 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Олимпиада 2008 Отборочные матчи к ЧЕ 2008