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Урби Эмануэльсон
Статистика
Урби Эмануэльсон - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1986 (40), Амстердам
#18 | Полузащитник
176 см | 68 кг
Нидерланды | Суринам
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Голландия. Эредивизие 2019/2020
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Утрехт
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Зенит
2 : 0
24.08.2017
Утрехт
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Утрехт
1 : 0
16.08.2017
Зенит
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Лех
2 : 2
03.08.2017
Утрехт
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Утрехт
0 : 0
27.07.2017
Лех
1' - 90'
83'
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