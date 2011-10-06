|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2012
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|26.04.2012
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|20.04.2012
|87' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|07.04.2012
|60' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.04.2012
|36' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|26.03.2012
|69' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.11.2011
|68' -90'
|1:0
|Балтика (Калининград)
|24.10.2011
|54' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|14.10.2011
|67' -90'
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|06.10.2011
|47' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|25.09.2011
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:1
|22.08.2011
|60' -90'
|1:1
|Мордовия (Саранск)
|19.08.2011
|73' -90'
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|12.08.2011
|67' -90'
|1:0
|28.05.2011
|55' -90'
|1:5
|Урал (Екатеринбург)
|16.05.2011
|65' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|3:2
|28.04.2011
|46' -90'
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|07.04.2011
|54' -90'
|0:3