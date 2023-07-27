Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Иоаким Тумпас - статистика

    #38 | Вратарь
    Имя Иоаким
    Фамилия Тумпас
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Ларнака
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 февраля 1999 (25 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2024 Был в запасе Пафос 0:1 АЕК Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
    17.02.2024 Был в запасе АЕК 1:0 Анортосис Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
    14.02.2024 Был в запасе АЕЛ 2:3 АЕК Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
    10.02.2024 Был в запасе АЕК 1:2 Аполлон Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
    05.02.2024 Был в запасе АПОЭЛ 2:2 АЕК Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
    31.01.2024 Был в запасе АЕК 2:1 Омония Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 1:0 АЕК (Ларнака)
    09.08.2023 Был в запасе АЕК (Ларнака) 1:1 Маккаби (Тель-Авив)
    02.08.2023 Был в запасе АЕК (Ларнака) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    27.07.2023 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:3 АЕК (Ларнака)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+