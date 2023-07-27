Иоаким Тумпас - статистика
#38 | Вратарь
|Имя
|Иоаким
|Фамилия
|Тумпас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ларнака
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Иоаким
|Фамилия
|Тумпас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ларнака
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2024
|Был в запасе
|Пафос
|0:1
|АЕК
|Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
|17.02.2024
|Был в запасе
|АЕК
|1:0
|Анортосис
|Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
|14.02.2024
|Был в запасе
|АЕЛ
|2:3
|АЕК
|Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
|10.02.2024
|Был в запасе
|АЕК
|1:2
|Аполлон
|Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
|05.02.2024
|Был в запасе
|АПОЭЛ
|2:2
|АЕК
|Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
|31.01.2024
|Был в запасе
|АЕК
|2:1
|Омония
|Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|АЕК (Ларнака)
|09.08.2023
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|02.08.2023
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|27.07.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:3
|АЕК (Ларнака)