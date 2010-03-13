|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|9
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2010
|76' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|85'
|13.05.2010
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|09.05.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|05.05.2010
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|85'
|24.04.2010
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|16.04.2010
|1' -70'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Рубин (мол) (Казань)
|11.04.2010
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|55'
|13.03.2010
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)