Дмитрий Михайленко - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Михайленко
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Михайленко
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|4:1
|Велес (Москва)
|27.11.2022
|1' -58'
|Велес (Москва)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|52'
|20.11.2022
|90' -90'
|Родина (Москва)
|1:1
|Велес (Москва)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:1
|Динамо Мх (Махачкала)
|23.10.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|6:0
|Велес (Москва)
|16.10.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|09.10.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Велес (Москва)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:3
|Волгарь (Астрахань)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Велес (Москва)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:2
|Рубин (Казань)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:2
|Велес (Москва)
|27.08.2022
|89' -90'
|Велес (Москва)
|3:1
|Кубань (Краснодар)
|21.08.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:0
|Велес (Москва)
|13.08.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|0:2
|Уфа (Уфа)
|06.08.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Велес (Москва)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:2
|Родина (Москва)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:0
|Велес (Москва)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|2:1
|Балтика (Калининград)