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    Дмитрий Михайленко - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Михайленко
    Команда Велес
    Состав Основной
    Родной город Орск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 февраля 2000 (23 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Уфа 4:1 Велес Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Уфа (Уфа) 4:1 Велес (Москва)
    27.11.2022 1' -58' Велес (Москва) 2:0 Енисей (Красноярск)
    52'
    20.11.2022 90' -90' Родина (Москва) 1:1 Велес (Москва)
    12.11.2022 Был в запасе Велес (Москва) 0:1 Динамо Мх (Махачкала)
    23.10.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 6:0 Велес (Москва)
    16.10.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:0 Арсенал (Тула)
    09.10.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Велес (Москва)
    01.10.2022 Был в запасе Велес (Москва) 1:3 Волгарь (Астрахань)
    25.09.2022 Был в запасе Велес (Москва) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    18.09.2022 Был в запасе Алания (Владикавказ) 1:0 Велес (Москва)
    11.09.2022 Был в запасе Велес (Москва) 1:2 Рубин (Казань)
    04.09.2022 Был в запасе Волга (Ульяновск) 0:2 Велес (Москва)
    27.08.2022 89' -90' Велес (Москва) 3:1 Кубань (Краснодар)
    21.08.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:0 Велес (Москва)
    13.08.2022 1' -90' Велес (Москва) 0:2 Уфа (Уфа)
    06.08.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Велес (Москва)
    30.07.2022 Был в запасе Велес (Москва) 0:2 Родина (Москва)
    24.07.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 1:0 Велес (Москва)
    17.07.2022 Был в запасе Велес (Москва) 2:1 Балтика (Калининград)
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