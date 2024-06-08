Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Михайленко - статистика

Завершил карьеру
28 февраля 2000 (26), Орск
#2 | Защитник
185 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Муром
15
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Муром
0 : 1
08.06.2024
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Челябинск
1 : 1
03.06.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Муром
4 : 3
30.05.2024
Чайка
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Муром
0 : 1
19.05.2024
Велес
1' - 53'
53'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Уфа
2 : 1
15.05.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Муром
1 : 1
11.05.2024
Сибирь
1' - 90'
63'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Чайка
3 : 1
05.05.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Муром
1 : 2
28.04.2024
Ротор
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Краснодар-2
1 : 2
24.04.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Муром
3 : 2
20.04.2024
Челябинск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
5 : 2
14.04.2024
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Велес
1 : 0
07.04.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Муром
1 : 0
03.04.2024
Уфа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Сибирь
2 : 0
30.03.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Ротор
1 : 1
18.03.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Муром
1 : 1
10.03.2024
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
1' - 90'
Главные новости
Губерниев – «херовому» комментатору футбола: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
1
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
4
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
2
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+