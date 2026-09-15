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Аль-Айн
Рами Рабия
Статистика
€ 600 тыс
Рами Рабия - статистика
Аль-Айн
20 мая 1993 (33), Каир
#25 | Защитник
186 см
Египет
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Аль-Айн
4 : 0
15.09.2026
Аль-Наср
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Клубный чемпионат мира 2025
Кубок африканских наций 2025
ОАЭ. Первый дивизион 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Египет. Премьер-лига 2024/2025
Лига чемпионов Африки 2024/2025
Межконтинентальный кубок 2024
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Клубный чемпионат мира 2023
Клубный чемпионат мира 2022
Клубный чемпионат мира 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Египет
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Бразилия
2 : 1
07.06.2026
Египет
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Египет
1 : 0
28.05.2026
Россия
46' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
0 : 0
31.03.2026
Египет
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Саудовская Аравия
4 : 0
27.03.2026
Египет
58' - 90'
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