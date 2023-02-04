Рами Рабия - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Рами
|Фамилия
|Рабия
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Рами
|Фамилия
|Рабия
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|08.02.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли
|1:4
|Реал
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Ахли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Каир)
|2:4
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|08.02.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Каир)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|04.02.2023
|90' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Аль-Ахли (Каир)