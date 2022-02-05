Мохамед Эль-Маграби - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Эль-Маграби
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Эль-Маграби
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Ахли
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2022
|Был в запасе
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|0:4
|Аль-Ахли (Каир)
|08.02.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:0
|Аль-Ахли (Каир)
|05.02.2022
|1' -64'
|Аль-Ахли (Каир)
|1:0
|Монтеррей (Монтеррей)
|31'