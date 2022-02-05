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    Мохамед Эль-Маграби - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Мохамед
    Фамилия Эль-Маграби
    Команда Аль-Ахли
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 апреля 2001 (21 год)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Ахли 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2022 Был в запасе Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 0:4 Аль-Ахли (Каир)
    08.02.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 2:0 Аль-Ахли (Каир)
    05.02.2022 1' -64' Аль-Ахли (Каир) 1:0 Монтеррей (Монтеррей)
    31'
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