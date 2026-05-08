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Италия. Серия B
Команды
Пескара
Иван Сайо
Статистика
€ 400 тыс
Иван Сайо - статистика
Пескара
16 марта 2002 (24)
#22 | Вратарь
192 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Реджана 1919
1 : 3
06.04.2026
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Эмполи
4 : 2
22.03.2026
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Пескара
3 : 0
18.03.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Зюйдтироль
0 : 0
15.03.2026
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Пескара
4 : 0
08.03.2026
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Фрозиноне
2 : 2
04.03.2026
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Пескара
2 : 1
01.03.2026
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Венеция
3 : 2
21.02.2026
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Авеллино
0 : 1
15.02.2026
Пескара
35' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Пескара
0 : 2
10.02.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Чезена
2 : 0
06.02.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Пескара
2 : 2
31.01.2026
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Монца
3 : 0
24.01.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Пескара
0 : 2
18.01.2026
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Юве Стабиа
2 : 2
10.01.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Специя
2 : 1
27.12.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Пескара
2 : 1
20.12.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Пескара
1 : 2
14.12.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Бари
1 : 1
08.12.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Пескара
0 : 1
29.11.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Катанцаро
3 : 3
21.11.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Пескара
0 : 2
09.11.2025
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Палермо
5 : 0
01.11.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Пескара
1 : 1
28.10.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
25.10.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Пескара
2 : 2
18.10.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
4 : 1
05.10.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Пескара
1 : 1
01.10.2025
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Модена
2 : 1
28.09.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Пескара
4 : 0
21.09.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Пескара
2 : 2
13.09.2025
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Мантова
2 : 1
30.08.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
1 : 3
22.08.2025
Чезена
Был в запасе
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