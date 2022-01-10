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    Жозеф Лопи - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Жозеф
    Фамилия Лопи
    Команда Сошо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сенегал 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2022 Был в запасе Сенегал 0:0
    (4:2)п    		 Египет
    02.02.2022 Был в запасе Буркина-Фасо 1:3 Сенегал
    25.01.2022 82' -90' Сенегал 2:0 Кабо-Верде
    14.01.2022 81' -90' Сенегал 0:0 Гвинея
    10.01.2022 Был в запасе Сенегал 1:0 Зимбабве
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