Жозеф Лопи - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Жозеф
|Фамилия
|Лопи
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Жозеф
|Фамилия
|Лопи
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сенегал
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2022
|Был в запасе
|Сенегал
|0:0
(4:2)п
|Египет
|02.02.2022
|Был в запасе
|Буркина-Фасо
|1:3
|Сенегал
|25.01.2022
|82' -90'
|Сенегал
|2:0
|Кабо-Верде
|14.01.2022
|81' -90'
|Сенегал
|0:0
|Гвинея
|10.01.2022
|Был в запасе
|Сенегал
|1:0
|Зимбабве