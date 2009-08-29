|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2009
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|17.10.2009
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.10.2009
|46' -73'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:4
|26.09.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|44'
|18.09.2009
|1' -64'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|12.09.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.08.2009
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)