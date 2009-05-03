|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2009
|77' -90'
|Чита (Чита)
|1:6
|Луч (Владивосток)
|27.06.2009
|1' -46'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|13.06.2009
|90' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.06.2009
|89' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|25.05.2009
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|14.05.2009
|75' -90'
|2:0
|Луч (Владивосток)
|11.05.2009
|63' -90'
|3:0
|Луч (Владивосток)
|03.05.2009
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Салют (Белгород)