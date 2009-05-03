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    Дмитрий Самойлов - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Самойлов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 апреля 1990 (32 года)
    Рост 176
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2009 77' -90' Чита (Чита) 1:6 Луч (Владивосток)
    27.06.2009 1' -46' Анжи (Махачкала) 2:0 Луч (Владивосток)
    13.06.2009 90' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.06.2009 89' -90' Носта (Новотроицк) 2:0 Луч (Владивосток)
    25.05.2009 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:2 Шинник (Ярославль)
    14.05.2009 75' -90' 2:0 Луч (Владивосток)
    11.05.2009 63' -90' 3:0 Луч (Владивосток)
    03.05.2009 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Салют (Белгород)
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