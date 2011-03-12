|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|11
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.06.2011
|64' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|09.06.2011
|1' -78'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.05.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25'
|13.05.2011
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.05.2011
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19'
|22.04.2011
|1' -88'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|09.04.2011
|1' -81'
|Спартак М (мол) (Москва)
|7:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.04.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|76' 18'
|19.03.2011
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.03.2011
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)