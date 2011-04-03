|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|11
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2011
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.06.2011
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|33'
|17.06.2011
|81' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.06.2011
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|09.06.2011
|1' -54'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|26.05.2011
|79' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19.05.2011
|80' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|13.05.2011
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|09.04.2011
|1' -20'
|Спартак М (мол) (Москва)
|7:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19' 20'
|03.04.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|19.03.2011
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.03.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)