|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2009
|67' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:0
|Томь (мол) (Томск)
|20.11.2009
|46' -90'
|Раменское (Раменское )
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|06.11.2009
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.10.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.10.2009
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|47'
|02.10.2009
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|26.09.2009
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:5
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|19.09.2009
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|11.09.2009
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:4
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|71'
|14.03.2009
|Был в запасе
|Раменское (Раменское )
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)