Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Бельгия. Про-Лига 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Бельгия. Про-Лига 2024/2025 Германия. Бундеслига 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Бельгия. Про-Лига 2023/2024 Кубок Азии 2023 Лига конференций 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Австрия. Бундеслига 2022/2023 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Австрия. Бундеслига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022