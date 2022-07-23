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    Хен-Сок Хонг - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Хен-Сок
    Фамилия Хонг
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Сеул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июня 1999 (23 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2022 1' -71' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:5 ЛАСК (Линц)
    31.07.2022 1' -83' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    23.07.2022 1' -61' ЛАСК (Линц) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
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