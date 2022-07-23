Хен-Сок Хонг - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Хен-Сок
|Фамилия
|Хонг
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сеул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1999 (23 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Хен-Сок
|Фамилия
|Хонг
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сеул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2022
|1' -71'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|31.07.2022
|1' -83'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|23.07.2022
|1' -61'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)