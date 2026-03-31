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Гент
Хен-Сок Хонг
Статистика
€ 2,50 млн
Хен-Сок Хонг - статистика
Гент
16 июня 1999 (27), Сеул
#24 | Полузащитник
177 см
Южная Корея
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Южная Корея
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Австрия
1 : 0
31.03.2026
Южная Корея
63' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Южная Корея
0 : 4
28.03.2026
Кот-д'Ивуар
71' - 90'
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