Никита Ходорченко - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Ходорченко
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Ходорченко
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|46' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|05.10.2022
|1' -63'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)
|14.09.2022
|65' -90'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)