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    Никита Ходорченко - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Никита
    Фамилия Ходорченко
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Родной город Донецк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июня 2000 (22 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 46' - 90' Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 46' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    05.10.2022 1' -63' Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
    14.09.2022 65' -90' Амкал (Москва) 2:2
    (2:4)п    		 Звезда (Санкт-Петербург)
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