Артем Исик - статистика
#87 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Исик
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Исик
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -46'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.11.2022
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)