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    Артем Исик - статистика

    #87 | Полузащитник
    Имя Артем
    Фамилия Исик
    Команда КАМАЗ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -46' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Звезда (Санкт-Петербург)
    01.11.2022 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Енисей (Красноярск)
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