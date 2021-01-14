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Рексхэм
Бен Уайтмэн
Трансферы
€ 2 млн
Бен Уайтмэн - трансферы
Рексхэм
17 июня 1996 (30), Рочдейл
#8 | Полузащитник
185 см
Англия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
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Тип трансфера
14.01.21 / -
Донкастер Роверс
Престон
1,67 млн €
11.01.18 / 14.01.21
Шеффилд Уэнсдэй
Донкастер Роверс
?
01.07.17 / 10.01.18
Шеффилд Уэнсдэй
Донкастер Роверс
Аренда
01.01.17 / 31.05.17
Шеффилд Уэнсдэй
Мэнсфилд Таун
Аренда
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