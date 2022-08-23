Бен Уайтмэн - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Уайтмэн
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рочдейл
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Уайтмэн
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рочдейл
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|15.02.2023
|1' - 50'
|Престон
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|50'
|11.02.2023
|46' - 90'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)