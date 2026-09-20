Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Сент-Луис
Benjamin Lundt
Статистика
Benjamin Lundt - статистика
Сент-Луис
#39 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Луис
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Сент-Луис
3 : 3
31.08.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.08.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
1 : 1
02.08.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
1 : 0
26.07.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
23.07.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
3 : 2
17.07.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
90'
США. МЛС, 15 тур
Сент-Луис
3 : 0
23.05.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
17.05.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Остин
2 : 0
04.05.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
4 : 1
19.04.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Даллас
1 : 1
12.04.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
05.04.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Сент-Луис
3 : 1
22.03.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
15.03.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
0 : 1
08.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Сент-Луис
1 : 1
21.02.2026
Шарлотт
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
21
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
6
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
24
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+