Генри Узочукву - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Генри
|Фамилия
|Узочукву
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1999 (24 года)
|Имя
|Генри
|Фамилия
|Узочукву
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КуПС
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|04.08.2022
|1' -46'
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|21.07.2022
|1' -70'
|КуПС (Купио)
|2:2
|Милсами (Оргеев)
|14.07.2022
|1' -90'
|Дила (Гори)
|0:0
|КуПС (Купио)
|07.07.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|2:0
|Дила (Гори)