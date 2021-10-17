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    Зидан Сертдемир - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Зидан
    Фамилия Сертдемир
    Команда Нордшелланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 февраля 2005 (18 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байер 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:5 Байер (Леверкузен)
    22.01.2022 82' -90' Байер (Леверкузен) 5:1 Аугсбург (Аугсбург)
    15.01.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:2 Байер (Леверкузен)
    19.12.2021 87' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Байер (Леверкузен)
    20.11.2021 Был в запасе Байер (Леверкузен) 1:0 Бохум (Бохум)
    07.11.2021 86' -90' Герта (Берлин) 1:1 Байер (Леверкузен)
    17.10.2021 Был в запасе Байер (Леверкузен) 1:5 Бавария (Мюнхен)
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