Зидан Сертдемир - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Зидан
|Фамилия
|Сертдемир
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Зидан
|Фамилия
|Сертдемир
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Байер
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:5
|Байер (Леверкузен)
|22.01.2022
|82' -90'
|Байер (Леверкузен)
|5:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|19.12.2021
|87' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Байер (Леверкузен)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|1:0
|Бохум (Бохум)
|07.11.2021
|86' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Байер (Леверкузен)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|1:5
|Бавария (Мюнхен)