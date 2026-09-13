Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Зидан Сертдемир - статистика

Люнгбю
4 февраля 2005 (21)
#16 | Полузащитник
182 см
Дания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
1 : 1
13.09.2026
Сендерийск
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пройссен
20
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Эльверсберг
3 : 0
17.05.2026
Пройссен
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
3 : 3
03.05.2026
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Пройссен
0 : 0
11.04.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Пройссен
1 : 3
22.03.2026
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Динамо Дрезден
6 : 0
15.03.2026
Пройссен
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Пройссен
1 : 2
08.03.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Пройссен
2 : 3
22.02.2026
Кайзерслаутерн
56' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Фортуна
0 : 0
13.02.2026
Пройссен
1' - 74'
62'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Пройссен
1 : 1
06.02.2026
Бохум
1' - 76'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
1 : 1
30.01.2026
Пройссен
1' - 73'
10'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Падерборн
2 : 1
25.01.2026
Пройссен
1' - 79'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Пройссен
0 : 2
17.01.2026
Карлсруэ
1' - 82'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Пройссен
1 : 1
21.12.2025
Эльверсберг
50' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
1 : 0
14.12.2025
Пройссен
1' - 42'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Пройссен
2 : 2
05.12.2025
Ганновер-96
62' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Арминия
1 : 2
30.11.2025
Пройссен
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Пройссен
0 : 0
22.11.2025
Шальке-04
1' - 66'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
07.11.2025
Пройссен
1' - 80'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Пройссен
2 : 1
31.10.2025
Хольштайн
1' - 86'
31'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Магдебург
2 : 0
26.10.2025
Пройссен
1' - 71'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Пройссен
2 : 2
18.10.2025
Динамо Дрезден
1' - 76'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Герта
2 : 1
04.10.2025
Пройссен
58' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
3 : 1
28.09.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
19.09.2025
Пройссен
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
1 : 2
14.09.2025
Фортуна
80' - 90'
Главные новости
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
1
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
2
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
15
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
9
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
1
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+