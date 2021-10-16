|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|03.12.2021
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|6:1
|Львов (Львов)
|26.11.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Львов (Львов)
|20.11.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Заря (Луганск)
|07.11.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:2
|Десна (Чернигов)
|31.10.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Львов (Львов)
|23.10.2021
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Львов (Львов)
|16.10.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:4
|Динамо (Киев)