|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2010
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.05.2010
|84' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|04.05.2010
|90' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.04.2010
|81' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|16.04.2010
|74' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Рубин (мол) (Казань)
|10.04.2010
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|02.04.2010
|1' -71'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|25.03.2010
|46' -90'
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|19.03.2010
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)