Майкл Омосанья - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Омосанья
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Омосанья
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фола
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|58' -90'
|Тре Фиори (Фьерентино)
|3:1
|Фола (Эш)
|07.07.2022
|Был в запасе
|Фола (Эш)
|0:1
|Тре Фиори (Фьерентино)