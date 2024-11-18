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Майкл Омосанья
Статистика
Майкл Омосанья - статистика
Завершил карьеру
25 декабря 1999 (26), Люксембург
#15 | Нападающий
188 см
Люксембург
Статистика
Статистика по турнирам
Лига наций 2024/2025
Франция. Кубок 2024/2025
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люксембург
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 6 тур
Люксембург
2 : 2
18.11.2024
Северная Ирландия
Был в запасе
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
15.11.2024
Болгария
62' - 90'
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 1
15.10.2024
Люксембург
63' - 90'
Лига наций, 3 тур
Болгария
0 : 0
12.10.2024
Люксембург
Был в запасе
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