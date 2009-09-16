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    Стивен Смит - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Стивен
    Фамилия Смит
    Команда Килмарнок
    Состав Основной
    Родной город Беллшилл
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 августа 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2009 1' -85' Севилья (Севилья) 1:0 Рейнджерс (Глазго)
    24.11.2009 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 0:2 Штутгарт (Штутгарт)
    04.11.2009 Был в запасе Униря (Урзичень) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    20.10.2009 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:4 Униря (Урзичень)
    29.09.2009 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:4 Севилья (Севилья)
    16.09.2009 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
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