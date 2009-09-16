Стивен Смит - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Беллшилл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Беллшилл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2009
|1' -85'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Рейнджерс (Глазго)
|24.11.2009
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|0:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|04.11.2009
|Был в запасе
|Униря (Урзичень)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|20.10.2009
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:4
|Униря (Урзичень)
|29.09.2009
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:4
|Севилья (Севилья)
|16.09.2009
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)