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    Егор Пигаев - статистика

    #52 | Защитник
    Имя Егор
    Фамилия Пигаев
    Команда Пари НН
    Состав Молодежный
    Родной город Нижний Новгород
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 июня 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2021 1' -90' Динамо (Барнаул) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
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