Егор Пигаев - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Пигаев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Пигаев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)