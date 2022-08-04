Диего Росси - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Росси
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Росси
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 87'
|Кайсериспор
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 80'
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|7
|0
|4
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.10.2022
|1' -87'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|26' 80'
|15.09.2022
|87' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|1' -69'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)
|35' 68'
|25.08.2022
|1' -85'
|Фенербахче (Стамбул)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|70'
|18.08.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|8'
|11.08.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.08.2022
|1' -60'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)