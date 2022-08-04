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    Диего Росси - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Диего
    Фамилия Росси
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 марта 1998 (25 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 87' Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 1' - 80' Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    45'
    Статистика по турнирам
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