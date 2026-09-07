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€ 7,50 млн

Диего Росси - статистика

Монтеррей
5 марта 1998 (28), Монтевидео
#9 | Нападающий
170 см
Уругвай
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кубок лиг Северной Америки, Финал
Толука
2 : 0
07.09.2026
Монтеррей
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
15
6
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
45'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
60' - 90'
63'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 0
26.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 70'
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
2 : 1
23.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 88'
47'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
19.04.2026
Коламбус
1' - 90'
24'
США. МЛС, 7 тур
Коламбус
1 : 1
13.04.2026
Орландо Сити
1' - 90'
80'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
05.04.2026
Коламбус
1' - 86'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
1' - 88'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Канзаc Сити
2 : 2
01.03.2026
Коламбус
1' - 90'
82'
США. МЛС, 1 тур
Портленд
3 : 2
22.02.2026
Коламбус
1' - 90'
44'
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