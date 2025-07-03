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Сотирис Александропулос
Трансферы
€ 1,20 млн
Сотирис Александропулос - трансферы
Фортуна
26 ноября 2001 (24), Маруси
#14 | Полузащитник
186 см
Греция
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
03.07.25 / 30.06.26
Спортинг
Фортуна
Аренда
30.07.24 / 30.06.25
Спортинг
Стандард
Аренда
03.08.23 / 30.06.24
Спортинг
Олимпиакос
Аренда
29.08.22 / 30.06.27
Панатинаикос
Спортинг
4 млн €
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