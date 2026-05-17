Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Сотирис Александропулос - статистика

Фортуна
26 ноября 2001 (24), Маруси
#14 | Полузащитник
186 см
Греция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
20
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гройтер Фюрт
3 : 0
17.05.2026
Фортуна
1' - 46'
21'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Фортуна
3 : 1
10.05.2026
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
1 : 0
02.05.2026
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Фортуна
3 : 1
24.04.2026
Динамо Дрезден
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Магдебург
2 : 0
18.04.2026
Фортуна
62' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Фортуна
1 : 2
10.04.2026
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Фортуна
2 : 5
22.03.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 0
14.03.2026
Фортуна
1' - 61'
4'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
0 : 1
07.03.2026
Фортуна
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Фортуна
2 : 1
27.02.2026
Бохум
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Дармштадт
2 : 1
21.02.2026
Фортуна
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Фортуна
0 : 0
13.02.2026
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Карлсруэ
1 : 1
08.02.2026
Фортуна
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Фортуна
2 : 1
01.02.2026
Падерборн
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Фортуна
1 : 2
17.10.2025
Айнтрахт
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Фортуна
2 : 3
03.10.2025
Нюрнберг
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
27.09.2025
Фортуна
1' - 84'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
0 : 3
21.09.2025
Дармштадт
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
1 : 2
14.09.2025
Фортуна
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
0 : 0
30.08.2025
Карлсруэ
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Падерборн
1 : 2
23.08.2025
Фортуна
1' - 46'
31'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 2
09.08.2025
Ганновер-96
1' - 61'
40'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Арминия
5 : 1
02.08.2025
Фортуна
1' - 90'
Главные новости
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
Ямаль: «Я играю не только ради «Золотого мяча»
12:43
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
1
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
2
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
1
Клубы РПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии
11:58
ФотоРПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
9
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
5
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+