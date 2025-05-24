Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сандро Алтунашвили - статистика

Завершил карьеру
19 мая 1997 (29)
#19 | Полузащитник
169 см
Грузия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсберг
17
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
1 : 1
24.05.2025
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
2 : 1
27.04.2025
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Зальцбург
1 : 1
23.04.2025
Вольфсберг
64' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
5 : 1
20.04.2025
Рапид
72' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Блау-Вайс
1 : 2
11.04.2025
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
1 : 1
30.03.2025
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Зальцбург
1 : 0
16.03.2025
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсберг
1 : 2
09.03.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
3 : 0
15.02.2025
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рапид
1 : 3
08.02.2025
Вольфсберг
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Грацер
3 : 4
30.11.2024
Вольфсберг
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсберг
2 : 0
24.11.2024
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
0 : 1
09.11.2024
Аустрия
1' - 79'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия К
2 : 1
03.11.2024
Вольфсберг
46' - 90'
70'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
0 : 0
27.10.2024
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
0 : 1
19.10.2024
Вольфсберг
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
2 : 3
05.10.2024
Хартберг
66' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
1' - 70'
4'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 5
01.09.2024
Вольфсберг
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
4 : 2
25.08.2024
Грацер
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
2 : 0
18.08.2024
Вольфсберг
57' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
4 : 1
03.08.2024
Аустрия К
85' - 90'
Главные новости
Ямаль: «Я играю не только ради «Золотого мяча»
12:43
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
1
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
1
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
Клубы РПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии
11:58
ФотоРПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
9
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
5
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
1
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+