Киого Фурухаси - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Киого
|Фамилия
|Фурухаси
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 1995 (28 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Киого
|Фамилия
|Фурухаси
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 1995 (28 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 66'
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|71' - 90'
|Селтик
|4:0
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|05.02.2023
|1' - 79'
|Сент-Джонстон
|1:4
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|22'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -63'
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Селтик (Глазго)
|48'
|25.10.2022
|1' -66'
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|11.10.2022
|1' -66'
|Селтик (Глазго)
|0:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|05.10.2022
|1' -82'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Селтик (Глазго)
|47'
|14.09.2022
|1' -68'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|06.09.2022
|72' -90'
|Селтик (Глазго)
|0:3
|Реал (Мадрид)